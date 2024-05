Rio Grande do Sul é responsável por 6% do PIB do país, o 4° maior

Atingido por enchentes em diversas cidades, o Rio Grande do Sul tem uma contribuição significativa no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Em 2023, o estado gaúcho representou 5,9% do PIB nacional, somando R$ 640,23 bilhões. Enquanto isso, o PIB per capita da região ficou em R$ 55.454, 10,5% maior que a média do país.

O Rio Grande do Sul é o quarto maior PIB estadual do Brasil atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O quinto e sexto lugar também pertecem a região Sul, na ordem Paraná e Santa Catarina. Isso faz com que os três estados, somados, tenham 17,4% do PIB brasileiro. O Sudeste, com 52,3%, lidera.

Crescimento vem do agronegócio

Boa parte da expansão econômica do estado em 2023 vem da agropecuária. O setor que teve um aumento de 16,3% em seus negócios, valor acima, inclusive, da média nacional que ficou em 15,1%.