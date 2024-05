RS: Casas sem luz não terão cobrança de energia, diz distribuidora

A RGE, distribuidora de energia que atende 381 municípios do Rio Grande do Sul, diz que irá suspender a cobrança da conta de luz nas casas que estão sem energia.

A distribuidora diz que 244,8 mil clientes estão sem energia na sua área de concessão. As regiões mais afetadas são Metropolitana (79,9 mil), Vale do Taquari (60,4 mil), Vale do Sinos (55,9 mil), Vale do Rio Pardo, (33,1 mil) Serra (4.900) e Planalto (3.800).

Empresa tenta reestabelecer energia. A maioria desses clientes está em áreas alagadas ou em locais que as equipes da empresa não conseguem acessar, por causa de bloqueios ou estradas alagadas.