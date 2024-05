Produção de arroz: especialistas dizem que proposta de Haddad é 'inviável'

Se todos os estados saírem da monocultura, e ampliarem um pouco o cardápio de produção de alimentos, O Brasil é tão grande que, se acontecer um problema em um estado, a produção dos outros compensa.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

A proposta defendida por Haddad é vista como inviável. Devido às características peculiares de cada estado brasileiro, a diversificação é considerada improvável. A percepção envolve as condições distintas das áreas de cultivo e dificuldades para adaptar um solo para plantações de grãos diferentes.

Na prática, acho que a fala dele foi mais para trazer um alento aos produtores do que ter algum efeito prático por questões climáticas e sazonais. O Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem condições de produzir no inverno porque a temperatura e a radiação solar não são adequadas.

Alê Delara, diretor da Pine Agronegócios

A diversificação efetiva depende da análise de cada região. Para possibilitar uma melhor e efetiva distribuição das culturas agricolar envolve o estudo e a avaliação das áreas com potencial para a plantação de cada grão.

O volume grande de produção do arroz está concentrado em um estado. Mas, evidentemente, é necessário identificar o potencial e as características de cada região. Caso contrário, é possível criar um colapso ainda maior.

Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada)

A proximidade do próximo Plano Safra é encarada como empecilho. A "indução" da capacidade para diversificar citada por Haddad não deve ocorrer no curto prazo. A ser lançado no segundo semestre, o programa de auxílio para o setor agropecuário não teria condição de absorver a proposta.