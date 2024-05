Haddad: ministérios entregam propostas para reconstruir o RS até sexta

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (8) que os ministérios vão entregar até sexta para o presidente Lula as propostas para reconstruir o Rio Grande do Sul.

"A ordem do presidente Lula é [de entregar] nesta semana todos os atos mais importantes, os desdobramentos mais importantes que dizem respeito à decretação do estado de calamidade, que permitam aos ministérios abrir créditos extraordinários na saúde, na educação, no que for preciso, para recuperar o estado", disse Haddad em entrevista no programa Bom Dia, Ministro.

O que o Ministério da Fazenda deve fazer

Ele citou quatro frentes em que sua pasta está trabalhando: a renegociação da dívida do Rio Grande do Sul, cuja proposta foi encaminhado ontem para a Casa Civil e deve ser anunciada entre hoje e amanhã por Lula; a abertura de linha de crédito subsidiado; a renegociação sobre a tributação de empresas gaúchas, medida que a Receita Federal já está trabalhando; e um pacto com bancos para renegociação de dívidas.