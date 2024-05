Copom: mercado prevê corte menor para a Selic com BC mais conservador

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) se reúne nesta quarta-feira (8) para decidir a taxa básica de juros, que desde agosto de 2023 vem passando por sucessivas quedas de 0,50 ponto percentual. No mercado, a maioria dos economistas acreditam que o BC deve reduzir o ritmo nos cortes, reduzindo a Selic em 0,25 ponto percentual, mas há divergências. O cenário externo mais delicado e a preocupação com as contas públicas devem influenciar na postura do colegiado.

BC pode ser mais "conservador" e reduzir queda de juro

Economistas apontam maior cautela no Banco Central. Relatórios de BTG Pactual, Itaú, XP, Bank of America (BofA) e Goldman Sachs, além de economistas consultados pelo UOL, apostam em juros a 10,50% ao ano. Segundo Victor Beyruti, economista da Guide Investimentos, pesam sobre o cenário a mudança na meta fiscal do governo Lula (PT), de superávit de 0,5% do PIB para déficit zero em 2025, e a deterioração do cenário internacional.

Boletim Focus prevê alta da inflação no próximo ano. Na última sexta-feira (3), economistas ouvidos pelo BC apontaram que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deve ficar em 3,64% em 2025, acima da meta de 3%, mas no intervalo aceitável entre 1,5% e 4,5%. Há um mês, porém, a perspectiva era de inflação em 3,53% para o próximo ano e, há uma semana, de 3,60%. No acumulado de 12 meses até março, a inflação brasileira fechou em 3,93%, de acordo com o IBGE.