Empresa do RS abre 70 vagas com contratação imediata para envasar mais água

Uma empresa de bebidas gaúcha abriu 70 vagas de emprego com contratação imediata para reforçar equipe que atua no envase de água potável e mineral no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Vagas são em Canoas (42), Lajeado (20) e Paverama (10). Entre as oportunidades abertas, estão cargos de auxiliar de depósito, auxiliar de entrega, auxiliar de produção, conferente, motorista, operador de empilhadeira e operador de máquina I e II.

O cadastro de interessados deve ser feito através da plataforma Gupy. A expectativa da empresa é que o processo de recrutamento seja concluído até o final desta semana. A Fruki Bebidas tem fábricas localizadas em Lajeado, epicentro das enchentes, e Paverama.