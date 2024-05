Projeto de painéis solares para baixa renda deve elevar as contas de luz

O que diz a associação dos consumidores de energia?



A Abrace Energia, associação que representa os grandes consumidores de energia, se posiciona contra o texto atual do projeto de lei e diz que o texto precisaria de diversos ajustes para evitar impactos negativos, via aumento de CDE, para os consumidores em curto e médio prazos. A associação entende que a proposta atual tem o potencial de aumentar ainda mais o custo da CDE para os consumidores brasileiros, por duas vias:

(i) pelo aumento do subsídio específico da GD, que deve aumentar significativamente com o Rebe; e

(ii) pelo aumento da CDE para custear a compra e instalação dos equipamentos destinados ao Rebe - embora o projeto tenha tentado evitar passar à CDE esse ônus, na redação proposta há margem para que o custo impacte os encargos pagos pelos consumidores. Além do provável aumento na CDE, o PL traz ainda uma série de mudanças não relacionadas à instalação de painéis solares para suprir energia para consumidores de baixa renda, com potencial de impactos negativos para a CDE.



O que diz a associação da energia solar?



A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) defende a aprovação do projeto como está hoje por considerar que ele aprimora o marco legal da Geração Distribuída. Eu conversei com a vice-presidente do Conselho de Administração da Absolar, Bárbara Rubim.

"Dificil saber como ficará uma regra futura, mas da forma como ela está hoje, a baixa renda que tem desconto de até 70% pela Tarifa Social, se for substituído por um sistema de geração própria [Rebe], o que ele teria que pagar é o residual do Fio B [custo de distribuição], pela regra de transição. Agora estamos em 30%, sendo o teto de 90%, então o consumidor pagaria no máximo 25% da tarifa. No pior cenário, ele teria o mesmo desconto que tem hoje, mas ele pode ter uma redução maior e haverá ainda a redução do subsídio da tarifa social, que hoje está em R$ 1,5 bi na CDE".



Questionada sobre a pressão no subsídio à GD na CDE, Bárbara Rubim disse que a transferência para o subsídio à GD não é de 100%, pois o consumidor estará pagando o Fio B. "Há uma nova resolução com as diretrizas que a Aneel tem que seguir para fazer o encontro de contas para GD, e aí teremos uma análise completa. Porque a fala de pressão à CDE é falacioso, porque não leva em consideração os benefícios sistêmicos da geração distribuída para o sistema elétrico. As análises que já fizemos mostram que quando a gente leva em consideração não só os custos de distribuição, que é o único fator quando olhamos para a conta da CDE, mas também a redução dos custos com a geração e com perdas técnicas, a conta é positiva. É um cenário que até 2031, a GD leva a uma redução para todos os consumidores da conta de luz de cerca de 6% , por isso é importante que seja feito o encontro de contas pela Aneel o quanto antes", completa.