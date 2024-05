Itaúsa (ITSA4) tem lucro de R$ 3,58 bilhões no 1T24, alta de 38,1%

O retorno sobre o patrimônio (ROE) atingiu 21,9%, em comparação com 21,2% no quarto trimestre e 20,7% no primeiro trimestre do ano anterior.

A margem gerencial financeira do Itaú totalizou R$ 26,880 bilhões no primeiro trimestre, com uma queda de 0,9% em relação ao trimestre anterior, porém, um aumento de 8,9% em relação ao primeiro trimestre de 2023.

A margem proveniente dos clientes ficou em R$ 25,821 bilhões, representando uma queda de 1,8% no trimestre, mas um aumento de 7,4% em um ano. Por sua vez, a margem com o mercado atingiu R$ 1,059 bilhão, com um aumento de 26,1% em relação ao trimestre anterior e de 64,3% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Ao final de março, o Itaú possuía uma carteira de crédito expandida no valor de R$ 1,185 trilhão. Esse saldo registrou um aumento de 0,7% ao longo do primeiro trimestre e uma elevação de 2,8% em comparação com março do ano passado. O guidance para 2023 varia de 6,5% a 9,5%.

A carteira de pessoa física no Brasil totalizou R$ 413 bilhões, com uma queda de 0,6% no trimestre e um aumento de 2,6% em 12 meses. Já a carteira de pessoa jurídica atingiu R$ 306,9 bilhões, apresentando um avanço de 1,0% e 2,7%, respectivamente. Por fim, na América Latina, o saldo do Itaú foi de R$ 181,9 bilhões, com quedas de 0,6% e 1,2%.

Desempenho das ações da Itaúsa

A Itaúsa (ITSA4) fechou o pregão desta segunda-feira (13), antes de divulgação do balanço, em alta de 1,20% a R$ 10,15.