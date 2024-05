Petrobras (PETR4): nome de diretora ganha força para assumir presidência interina, diz jornal; veja quem é

Com saída antecipada de Jean Paul Prates, Chambriard deverá cumprir procedimentos internos de governança corporativa e ocupar uma das cadeiras do conselho de administração para ser nomeada a nova CEO da Petrobras, informou o Valor.

Ainda segundo apuração do jornal, o conselho de administração da Petrobras foi convocado para uma reunião extraordinária nesta quarta-feira (15) para tratar da saída antecipada do presidente da estatal, Jean Paul Prates, do cargo.

Segundo a publicação, na linguagem corporativa, o encerramento antecipado do mandato se daria de forma "negociada", ou seja, Prates foi demitido pelo presidente Lula, que comanda a estatal pelo fato dela ser uma empresa de economia mista, com maioria das ações com direito a voto na mão do Estado brasileiro.

De acordo com o Valor, uma vez aprovado o fim do mandato como CEO, Jean Paul Prates deverá apresentar, na sequência, a renúncia como conselheiro de administração da Petrobras.

A saída de Prates do comando da Petrobras deverá resultar, também, na necessidade de convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) em data a ser marcada, para eleger novamente boa parte do colegiado da empresa, informou o jornal.

Prates foi comunicado sobre sua saída da Petrobras num reunião no final da tarde de terça-feira (14) no Palácio do Planalto com Lula e os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Rui Costa (da Casa Civil). O encontro durou meia hora.