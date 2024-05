Taurus (TASA4) tem lucro líquido de R$ 18,9 milhões no 1T24, queda de 46,6%

Em termos ajustados, o Ebtida da Taurus, que representa o lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização, teve uma queda anual de 0,9%, alcançando R$ 64,7 milhões no primeiro trimestre deste ano.

No primeiro trimestre de 2024, a margem Ebitda ajustada da companhia foi de 14,4%, estável na comparação com o observado no 1T23.

Segundo a Taurus, "as medidas adotadas pela companhia em termos de contenção de custos e despesas, de gestão fiscal e, inclusive, de gestão de suas provisões, permitiram alcançar esse bom desempenho da geração operacional de caixa medida pelo Ebitda ajustado no 1T24".

"A atuação proativa da companhia visando manter a rentabilidade operacional foi essencial para compensar os fatores externos adversos, como a inflação, o efeito da valorização da moeda nacional em relação ao dólar sobre as receitas com as vendas no exterior e o fato de o mercado interno ter se mantido quase inexistente", completa a companhia.

Outros resultados da Taurus

O lucro bruto da Taurus foi de R$ 145,4 milhões no primeiro trimestre deste ano, registrando uma baixa de 17,6% sobre o resultado registrado no mesmo período de 2023. Enquanto isso, a margem bruta da Taurus chegou a 32,4%, 6,5 pontos percentuais a menos que no primeiro trimestre de 2023.