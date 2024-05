Metade cairia em golpe de investimento, diz pesquisa: veja como fugir

A promessa de retorno garantido e muito acima da média do mercado é o principal característica.

Falta de transparência sobre os riscos, as taxas e as garantias do investimento.

Senso de urgência, ou seja, a pressão para aderir ao investimento rapidamente, sem tempo para pesquisar e comparar opções.

Exigência de depósito em contas de pessoas físicas ou empresas desconhecidas.

Materiais com linguagem confusa, erros gramaticais e ausência de informações básicas da empresa ofertante (como o CNPJ).

Oferta de benefícios extras para quem indicar outras pessoas para o investimento --esse é um dos principais indícios de pirâmides financeiras.

Cheque se a instituição ou consultor são reais

Como saber se uma instituição ou consultor é habilitado. A CVM disponibiliza consulta gratuita em seu site, para verificar se uma empresa ou um consultor financeiro é habilitado. A Anbima também conta com uma lista pública de empresas associadas. Os sites de empresas de investimento ou corretoras devem apresentar o CNPJ —esse dado fica no final da página (rodapé).

Sites podem conter depoimentos falsos. Golpistas criam sites de empresas de fachada e perfis em redes sociais para atrair as vítimas e convencê-las a fazer investimentos "altamente lucrativos e rápidos", diz Adriano Volpini, do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban. Eles podem usar depoimentos inexistentes como casos de sucesso. Então, depoimentos de redes sociais não são uma garantia de segurança, procure outras formas de verificar a veracidade do investimento.

Golpistas podem dar retorno em valores baixos. De acordo com Volpini, em alguns casos, para criar credibilidade, golpistas indicam que o usuário faça investimentos baixos no início e até chegam a pagar algum valor para a vítima. "Temos registros de situações que os clientes nos relatam em que receberam os rendimentos, inclusive, nos primeiros meses. Posteriormente, induzem a vítima a fazer investimentos mais altos e pressionam para que o cliente tome decisões rápidas. Depois que conseguem tirar uma quantia alta da pessoa, bloqueiam o usuário do grupo e somem", afirma.

Aposta não é investimento

Uma pesquisa da Anbima mostra que 14% da população brasileira fez pelo menos uma aposta em 2023. Além disso, entre essas pessoas, duas em cada dez consideram as apostas como um investimento financeiro.