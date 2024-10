Kamala x Trump: como a eleição americana pode impactar seus investimentos

A corrida eleitoral americana tem movimentado Wall Street. A projeção da vitória de cada um dos candidatos leva muitos investidores a fazerem conjecturas e investimentos com base na suposta vitória da democrata Kamala Harris ou do republicano Donald Trump. As pesquisas até aqui indicam um cenário apertado, mas o mercado financeiro já tem dado sinais sobre suas preferências. Especialistas ouvidos pelo UOL como essa eleição pode ter impacto no bolso dos brasileiros

"Kamala Trade"

Com uma possível vitória de Kamala, os setores elétrico, de tecnologia e de varejo têm se comportado de forma positiva na bolsa americana, devido às propostas da candidata. Paula Zogbi, gerente de research da Nomad, explica que parte de Wall Street que aposta numa vitória da democrata, tem se empolgado com a notícia de que ela pode nomear pessoas menos rígidas para SEC, (Securities and Exchange Commission), que seria a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Com essa novidade, as empresas estão vendo ela com melhores olhos do que Biden, atual presidente dos Estados Unidos.