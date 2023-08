Desemprego cai a 7,9% entre maio e julho no Brasil

O governo de esquerda espera gerar mais de dois milhões de vagas formais adicionais até o fim do ano.

Por outro lado, o salário médio dos trabalhadores ficou em torno de 2.935 reais, estável no trimestre e com um aumento de 5,1% no ano, frente a uma alta de preços acumulada de 3,99% neste período.

Na semana passada, Lula sancionou uma lei que eleva o salário mínimo a 1.320 reais mensais e amplia o teto de isenção de imposto de renda.

