Mesmo com novo leilão do BC, dólar tem leve alta e Bolsa sobe

O dólar comercial abriu a cotação desta quinta-feira (26) em alta de 0,41%, chegando ao patamar máximo de R$ 6,194. Após o leilão de US$ 3 bilhões feito pelo Banco Central, a moeda norte-americana teve leve redução, chegando a R$ 6,169, mas mantendo a tendência de alta em relação ao dia 24. A Bolsa de Valores (B3) começou o pregão em alta de 0,13%, após queda de pouco mais de 1% na segunda-feira (23).

O que aconteceu

Dólar começou a quinta-feira valendo R$ 6,194, até o momento do anúncio do leilão do Banco Central. Na terça-feira (24), último dia de negociação antes do Natal, a moeda norte-americana fechou em leve queda, de 0,51%, a R$ 6,154.

Assim que o BC divulgou que nove propostas foram feitas para a compra dos dólares, a cotação caiu, às 9h31, para R$ 6,169. Nos minutos seguintes, o valor foi reduzindo, até atingir, às 9h38, R$ 6,156.