América Latina rumo à lanterna do mundo, com crescimento de 2% em 2023 (BM)

A economia da América Latina e do Caribe vai crescer 2% este ano, um pouco mais que o previsto, mas menos que as outras regiões do planeta e, com isso, seguirá sem reduzir a pobreza, informou o Banco Mundial (BM) nesta quarta-feira (4).

Segundo o BM, o Brasil vai crescer 2,6% em 2023, um pouco acima da previsão regional.

Em abril, a organização financeira tinha antecipado que a economia regional cresceria este ano 1,4%, um percentual que revisou para cima em suas últimas previsões.