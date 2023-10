Wall Street fecha em leve baixa, à espera de relatório de empregos

"O mercado se recuperou das perdas graças à retração das taxas de juros dos títulos e do dólar", comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

O rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos estava em 4,71%, em comparação com 4,73% no fechamento da véspera.

O dólar também se enfraqueceu por dois dias consecutivos em relação à maioria das principais moedas do mundo.

O início ruim da sessão deveu-se em parte a um indicador que mostrou que os Estados Unidos registraram 207 mil novas inscrições no desemprego, menos do que as 210 mil esperadas pelos economistas.

"Apesar da política agressiva do Fed (banco central) para esfriar o mercado de trabalho, as empresas não estão demitindo" trabalhadores, concluiu Rubeela Farooqi, da High Frequency Economics.

No geral, os operadores optaram pela prudência nesta quinta, à espera da publicação do relatório de emprego dos Estados Unidos sobre setembro.