FMI e Banco Mundial se reúnem no Marrocos para falar de reformas e mudança climática

"O país passou por um momento muito difícil há um mês, mas saiu mais resiliente e unido do que nunca", declarou a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, durante a primeira entrevista coletiva do dia, depois de ter visitado "escolas do Atlas destruídas pelo terremoto".

Espera-se que muitas das conversas se concentrem na África, uma vez que o continente enfrenta tanto uma crise da dívida que assola vários de seus países, quanto as consequências da mudança climática e de uma pobreza que diminui mais lentamente do que em outras áreas do planeta.

Na quinta-feira, durante seu tradicional discurso de inauguração, Georgieva destacou, em Abidjan (Costa do Marfim), que "um século XXI próspero precisa de uma África próspera", especialmente levando-se em consideração o envelhecimento da população nas economias avançadas.

As primeiras medidas anunciadas devem ser, sobretudo, simbólicas, como a criação de um terceiro cargo para os países africanos nos conselhos de administração de ambas as instituições, o que lhes daria a oportunidade de se fazerem ouvir com mais força.

- Aumentar a capacidade de empréstimo -

O grosso das conversas vai girar em torno do financiamento, tanto para suas missões específicas (erradicação da pobreza e ajuda aos países em dificuldade) quanto para aliviar os efeitos da mudança climática.