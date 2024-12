Cade aprova joint venture entre Amil e Dasa

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, nesta terça-feira, 24, a combinação de ativos da Amil e da Dasa. Com essa transação, 25 hospitais, seis clínicas oncológicas e seis clínicas médicas, anteriormente pertencentes a Amil e Dasa, passarão a ser controlados pela Ímpar Serviços Hospitalares, joint venture de gestão compartilhada entre as duas empresas.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou o fechamento do acordo para a criação da Ímpar Serviços Hospitalares em junho. A rede terá 4,4 mil leitos e faturamento anual de R$ 10 bilhões.

Em nota, o Cade destacou que a Amil e seu grupo controlador atuam em todo o País com oferta de planos de saúde médico-hospitalares e de planos odontológicos, contando ainda com hospitais e centros médicos, além de rede credenciada de médicos, hospitais, clínicas e laboratórios. A Dasa, por sua vez, atua no mercado de serviço de apoio diagnóstico (SAD) em seus laboratórios, assim como em hospitais gerais, clínicas médicas e clínicas odontológicas.