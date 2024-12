Natal altera funcionamento de bancos e comércio; veja o que abre e fecha

No dia 24, as agências vão funcionar das 9h às 11h (horário de Brasília), ainda segundo a Febraban. As áreas de caixas eletrônicos podem continuar abertas ou não após esse período, a depender da agência.

O Pix segue funcionando normalmente.

Bolsa de Valores

A Bolsa (B3), em São Paulo, vai permitir apenas negociações de títulos do agronegócio até às 12h desta terça-feira (24); as demais não vão operar. No dia 25, todas as negociações estarão suspensas. No dia 26, tudo volta à normalidade.

INSS

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão ficar fechadas na quarta-feira (25). As atividades serão retomadas na quinta (26), normalmente.