Aluguel como tendência de fim de ano; veja quando é uma boa opção

Empolgação das épocas festivais de fim de ano dá sensação de merecimento. Por isso, é importante ter cuidado para não assumir novas dívidas que não possa honrar. O segredo está em equilibrar as necessidades e os desejos do presente com a construção de um futuro sustentável, diz Camila Tottene Bonetti, coordenadora de produtos e negócios da Viacredi Alto Vale, cooperativa do Sistema Ailos.

Clima de Natal chegou

Aluguel de árvores é uma tendência que tem conquistado cada vez mais brasileiros. O valor vai depender do pedido, tamanho e modelo, cabendo para todos os tipos de bolsos. Já se for algo maior, como as famosas, igual a da Virginia Fonseca, pode subir bastante o preço em busca de um verdadeiro espetáculo.

Há um cadastro e a pessoa define o tempo da locação, o processo varia por negócio. Atendem todo o tipo de público, tanto famílias como condomínios, empresas, escritórios e por aí vai. É muito popular a decoração em confraternizações que normalmente é locado por dia, e a opção de árvore que é mensal, diz Lilian Jurkevicz, empresária e proprietária da Criative Locações.

Quem aluga tende a não perder tempo; a praticidade acaba sendo o principal benefício. Assim como em outras festas, aniversários e comemorações, não é necessário se preocupar em montar, desmontar, embalar e achar um local para guardar toda a decoração, que ocupa bastante espaço.