Mudanças climáticas e inflação: o que deixou o panetone mais caro em 2024

Inflação de alimentos e bebidas registra alta de 1,55% em novembro. Segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado neste mês, os preços do grupo alimentos e bebidas subiram 1,55% em novembro, mantendo a pressão sobre o orçamento das famílias.

Farinha de trigo acumula alta de 0,49% em 2024. Um dos principais ingredientes do panetone, item tradicional nas festas de fim de ano, a farinha de trigo teve inflação acumulada de 0,49% entre janeiro e novembro, conforme dados do IPCA-15.

Mudanças climáticas afetam o preço do panetone. Outro motivo para o aumento do preço do panetone é a ocorrência de eventos climáticos extremos como a seca que destruiu plantações, principalmente no Centro-Oeste do país, e as fortes chuvas que acometeram o Rio Grande do Sul.

Consumo também aumentou. A Abras também projeta um aumento do consumo do panetone em 2024 em 11,8% em comparação ao ano passado.

O pagamento do 13º salário não apenas impulsionou as compras no último final de semana do mês, como também motivou os consumidores a aproveitarem as ofertas de itens da cesta de Natal nos supermercados.

Márcio Milan, vice-presidente da ABRAS

Além do 13º salário. De acordo com a Abras, outros recursos injetados na economia contribuíram para o aquecimento do consumo. Entre eles, destacam-se: