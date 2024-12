Criptomoedas: bitcoin avança em rali de Natal e beira os US$ 100.000 novamente

O ano de 2025 provavelmente será decisivo para as criptomoedas, já que a postura pró-cripto do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, já impulsionou os preços significativamente. Qualquer desenvolvimento na promessa de Trump de criar uma reserva estratégica de bitcoin ou a aprovação pelo Senado das nomeações favoráveis às criptomoedas devem movimentar os preços.

"Embora a possível mudança de política do Federal Reserve (Fed) mais cautelosa provavelmente exerça pressão sobre o bitcoin, as altas taxas de juros também manterão a pressão sobre os pagamentos da dívida do governo", diz Yuya Hasegawa, analista de mercado de criptografia do bitbank, uma das maiores bolsas de criptomoedas do Japão. Com o aumento da dívida do governo já levantando questões sobre sua sustentabilidade, acrescentou Hasegawa, esse poderia se tornar um tópico observado de perto pelos mercados no próximo ano.

"Quando isso acontecer, e se uma reserva estratégica já estiver estabelecida nos EUA, um ouro digital como o bitcoin poderá ganhar destaque novamente", disse.

