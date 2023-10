Gigante da energia Chevron compra concorrente Hess por US$ 53 bilhões

Esta aquisição, que deverá se concretizar no primeiro semestre de 2024, diversificará ainda mais a pasta da empresa americana, afirmou a nota.

A fusão ocorre em um momento em que o petróleo está cotado acima dos 87 dólares o barril (R$ 436,37 na cotação atual), um nível historicamente alto, que faz disparar os lucros das gigantes do setor.

Com esta operação, a Chevron assume as posições da Hess no bloco petrolífero offshore "Stabroek", na costa da Guiana, que possui as maiores reservas de petróleo bruto per capita do mundo.

Estima-se que este bloco representaria 11 bilhões de barris de petróleo, dos quais 30% serão explorados pela Chevron no final da transação.

Além disso, o grupo está ganhando projeção na bacia de Bakken (Dakota do Norte), rica em petróleo de xisto, no golfo do México e no Golfo da Tailândia.

A operação "situa a Chevron em uma posição idônea para reforçar nossos resultados de longo prazo e melhorar ainda mais nosso vantajoso portfólio", disse o presidente e CEO da companhia, Mike Wirth.