Petróleo sobe após queda nas reservas dos EUA

Segundo a EIA, os volumes de produção caíram para 12,3 milhões de barris por dia (mbd) em todo o país na semana passada, em comparação com 13,3 mbd na semana anterior.

Isso representa uma queda de 7 mb em sete dias.

Ao mesmo tempo, as importações de petróleo caíram 25% na comparação semanal.

Com volumes menores disponíveis, as refinarias tiveram que reduzir a produção, e a taxa de utilização caiu de 92,6% para 85,5% em uma semana.

Além disso, embora a deterioração da situação no Oriente Médio não tenha afetado as entregas de petróleo, os analistas do Citi estimam que, ao evitar o Mar Vermelho em meio a ataques dos rebeldes houthis do Iêmen a navios, o volume de petróleo em navios aumentou em 35 mb.

"Isso impulsiona os preços", disse Eli Rubin, da EBW Analytics Group.