BCE mantém suas taxas de juros inalteradas

As tensões se intensificaram no Oriente Médio após o início da guerra entre o movimento islamista Hamas e Israel na Faixa de Gaza. O conflito eclodiu em 7 de outubro, após o ataque do Hamas no sul de Israel.

Em solidariedade com os habitantes de Gaza, os rebeldes huthis do Iêmen atacaram navios que transitavam no Mar Vermelho, fundamental para o comércio internacional.

O tráfego nessa estrada caiu 22% em um mês, declarou na terça-feira o comissário europeu do Comércio, Valdis Dombrovskis.

Em Frankfurt, Lagarde afirmou também que os membros do Conselho de Governo consideram o debate sobre um corte nas taxas "prematuro".

Durante o Fórum Econômico Mundial, realizado na cidade suíça de Davos de 15 a 19 de janeiro, Lagarde mencionou a probabilidade de um corte das taxas no verão europeu (inverno no Brasil).

fcz/smk/avl-sag/acc/aa/mvv