Festival de Empreendedorismo de Sharjah 2024 receberá mais de 30 workshops para aprimorar habilidades dos empreendedores

Para o workshop do LinkedIn, "Building Your Personal Brand" (Construindo sua marca pessoal), especialistas da marca transmitirão estratégias práticas de presença on-line e de rede, equipando os participantes com as habilidades e a confiança necessárias para que se destaquem no mercado de trabalho. Por outro lado, em "Less Branding, More Identity" (Menos marca, mais identidade), com Mohammed Abualqussam e Naz Naddaf, da Sukoun, os participantes explorarão a construção de uma identidade autêntica além da marca convencional, oferecendo a eles uma abordagem de nicho para a autorrepresentação.

"Jobs & Industries of the Future", da The School of Humanity, oferecerá uma visão das carreiras emergentes e promoverá a adaptabilidade no ambiente profissional. "Keep Calm and Carry on: Healing the Stress Epidemic", com a Dra. Shefali Verma, Biohacker Médica, consultora de Saúde e educadora, dará aos empreendedores técnicas para evitar o esgotamento e como ser proativo no gerenciamento do estresse. Já o auditor e contador Saleh Al Nuaimi, "How to Start a Business with Zero Capital", compartilhará abordagens criativas e estratégicas para o lançamento de empreendimentos sem investimento financeiro substancial.

Os participantes do SEF 2024 poderão descobrir a arte de contar histórias convincentes na mídia moderna com o workshop "Crafting Narratives" de Richard Fitzgerald, da Augustus Media, que oferecerá técnicas para cativar o público. Em "Making Your Movie Magic Happen with Film Finance 101", ministrado por Nayla Al Khaja, os aspirantes a cineastas obterão conhecimento sobre finanças cinematográficas para transformar visões criativas em realidade.

Abdulla Al Sharhan, da Sharjah Media City (Shams), guiará os participantes em "Using AI to Design and Produce HQ Professional Images", revelando o potencial da IA na criação de ativos visuais. Ash Bhatia, da Enhance Ventures, conduzirá o workshop "Building Ventures for Corporate & Government Entities" (Criando empreendimentos para entidades corporativas e governamentais), oferecendo aos empreendedores abordagens estratégicas para estabelecer e ampliar empreendimentos adaptados para colaborações corporativas e governamentais.

Os participantes obterão insights valiosos para estabelecer um empreendimento no país com "How to start a business in UAE" (Como iniciar um negócio nos Emirados Árabes Unidos) da Emirates Entrepreneurs Association, enquanto o "AI Ethical Toolkit" (Kit de ferramentas éticas de IA) da PWC fornercerá aos participantes técnicas de como navegar pelas dimensões éticas da IA por meio de um jogo de tabuleiro ESG interativo.

Com uma série de workshops da Silver Fern Digital, a renomada plataforma de e-learning, seus especialistas capacitarão os empreendedores com insights sobre a racionalização de um produto mínimo viável, a criação de modelos de negócios competitivos, a compreensão da liderança da nova era e a criação de produtos orientados por design.