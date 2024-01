Hong Kong reforçará sua posição como principal centro global de negócios no Fórum Financeiro Asiático, diz funcionário

O terceiro e último objetivo é construir uma nova geração de pequenas e médias empresas (PMEs) e startups conectadas e prontas para o futuro, explicou.

Lau observou que as principais conferências e exposições comerciais do HKTDC destacam as oportunidades emergentes da área da Grande Baía da China, dos países da Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP) e dos mercados emergentes, como o Oriente Médio e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Lau disse que o fórum é uma oportunidade de comunicação e cooperação estreita para construir um modelo de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Isso é particularmente importante em face da incerteza global, das tensões geopolíticas e de outros desafios, que podem ajudar a gerar novas oportunidades de mercado e novos parceiros.

