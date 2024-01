Indústrias de defesa dos EAU provaram sua competitividade global, afirma Mona Al Jaber do Conselho de Empresas de Defesa dos Emirados à WAM

ABU DHABI, 23 de janeiro de 2024 (WAM) -- Mona Ahmed Al Jaber, presidente do Conselho de Empresas de Defesa dos Emirados Árabes Unidos (EDCC, na sigla em inglês), declarou que a participação do Conselho na sexta edição da Exposição de Sistemas Não Tripulados (UMEX) e da Exposição de Simulação e Treinamento (SimTEX) 2024 por meio de um pavilhão, com a participação de instituições governamentais e das principais empresas dos setores de defesa e segurança, visa exibir os mais recentes produtos inovadores que integram inteligência artificial e tecnologias de sistemas autônomos.

Al Jaber acrescentou em uma declaração à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) que os setores de defesa e segurança dos EAU comprovaram sua eficiência e competitividade graças à estratégia dos Emirados que prioriza a qualidade, a sustentabilidade e a inovação na jornada do desenvolvimento sustentável.

A presidente do Conselho ressaltou que a participação do EDCC nessas exposições por meio de um pavilhão serve como uma plataforma ideal para aprimorar seu papel no fornecimento de oportunidades efetivas de networking entre empresas especializadas locais e internacionais e no desenvolvimento de canais para a troca de conhecimento por meio da coordenação de um diálogo frutífero que apoie o setor de defesa e segurança local.