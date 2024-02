Cúpula Mundial de Governos se transforma em plataforma para cooperação internacional e um laboratório para políticas futuras

O compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a cooperação internacional e a inovação é evidente em seus esforços para expandir as parcerias de conhecimento e facilitar os intercâmbios entre os governos. A Cúpula do ano passado registrou a assinatura de mais de 80 acordos bilaterais para modernizar as práticas governamentais e promover as metas de desenvolvimento sustentável.

Com o tema "Moldando os Governos do Futuro", a Cúpula deste ano promete reunir milhares de autoridades, especialistas e líderes do setor privado para discutir tendências globais e contribuir para o desenvolvimento de soluções inovadoras para desafios futuros. Por meio do compartilhamento de conhecimento e de parcerias estratégicas, a Cúpula tem como objetivo capacitar os governos e aprimorar sua preparação para o futuro.

Como o maior encontro anual global de governos, a Cúpula conseguiu elevar o futuro dos governos, permitindo a eles alcançar a excelência e a liderança com base nos últimos desenvolvimentos e tendências, se concentrando no aproveitamento da tecnologia e da inovação para enfrentar os desafios atuais.

Com a Cúpula deste ano, os Emirados Árabes Unidos continuam a consolidar sua abordagem estratégica para o desenvolvimento da cooperação internacional, aprimorando o trabalho do Governo e incentivando iniciativas inspiradoras que atendam às aspirações das pessoas por desenvolvimento, prosperidade, estabilidade social e confiança no futuro.