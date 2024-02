Maior evento global de fornecimento de alimentos e bebidas, Gulfood, começa em Dubai

DUBAI, 19 de fevereiro de 2024 (WAM) - A Gulfood 2024, o maior evento global de fornecimento de alimentos e bebidas do mundo, começou no Dubai World Trade Centre (DWTC, na sigla em inglês). A Gulfood vai de 19 a 23 de fevereiro, reunindo comunidades de alimentos e bebidas de todo o mundo para discutir o futuro desse setor em rápida mudança. Prevê-se que esta 29ª edição seja a maior de todas, com 49% dos mais de 5.500 expositores confirmados participando pela primeira vez.

A Dra. Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, ministra para a Mudança Climática e Meio Ambiente dos Emirados Árabes Unidos, abriu a Conferência Inspire deste ano como oradora principal. Em um momento em que a mudança climática, a geopolítica e a tecnologia emergente impactam os sistemas e as economias globais de alimentos, a ministra falou sobre a importância de promover a produção local como forma de fortalecer a segurança alimentar e tomar medidas contra as mudanças climáticas. "O futuro do setor de alimentos e a segurança alimentar são tópicos oportunos. O aumento das temperaturas do nosso planeta está colocando nossos recursos naturais em perigo, e todos nós devemos agir agora. Este ano, em nosso dia nacional do meio ambiente, nos concentramos na colaboração e começamos a trabalhar juntos por produtos locais sustentáveis. Convidamos todas as partes interessadas relevantes a unir esforços para fortalecer os produtos locais", disse.

Al Shamsi também abordou a agrotecnologia como um dos principais impulsionadores da produção local de alimentos, afirmando: "Todos nós devemos garantir e continuar a promover o avanço de tecnologias avançadas na produção agrícola alinhadas com as condições climáticas dos Emirados Árabes Unidos, o que facilita a adaptação de todos nós a um sistema agrícola sustentável, incluindo agricultura orgânica, vertical e agrotecnológica. Nossa estratégia nacional de alimentos tem como objetivo aumentar a sustentabilidade da produção local por meio do uso de tecnologia moderna."