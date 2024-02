Diretora-geral da OMC: Conferência Ministerial em Abu Dhabi discutirá a descentralização da cadeia global de suprimentos pela primeira vez

Por Binsal Abdulkader

ABU DHABI, 22 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Conferência Ministerial (MC13) da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Abu Dhabi, na próxima semana, discutirá pela primeira vez a descentralização das cadeias de suprimentos globais, visando um comércio global mais inclusivo que considere os marginalizados no desenvolvimento global, de acordo com a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Em entrevista virtual à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) de Genebra, Okonjo-Iweala enfatizou que muitos investidores globais do setor privado estão atualmente focados no modelo "China+1", combinando a China com outro país como Vietnã, Indonésia ou Índia. "Não temos problemas com isso. Mas estamos dizendo que há também a China e o Marrocos, a China e o Brasil, a China e o Senegal, a China e Bangladesh. Portanto, há muitos países que estão prontos para o investimento", disse.