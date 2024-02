Chefe da Organização Mundial do Comércio pede cooperação na Conferência Ministerial em meio a desafios globais

ABU DHABI, 26 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A chefe da Organização Mundial do Comércio (OMC) pediu na segunda-feira que os países membros cooperem e apresentem resultados concretos na Conferência Ministerial em andamento, destacando a importância do comércio para enfrentar os desafios globais.

Ao abrir a 13ª Conferência Ministerial da OMC (MC13, na sigla em inglês) em Abu Dhabi, a diretora-geral Ngozi Okonjo-Iweala reconheceu a complexa situação global, marcada por tensões geopolíticas, aumento da inflação e incerteza econômica. No entanto, ela enfatizou a contínua resiliência do comércio e o papel da OMC na promoção da estabilidade e no enfrentamento de problemas comuns, como a pobreza e as mudanças climáticas.

Okonjo-Iweala declarou que, apesar de tudo pelo que passamos, o comércio global de bens e serviços permanece em níveis recordes ou próximo deles, com quase 10% da população global ainda subnutrida. "Os mercados internacionais ancorados no sistema de comércio global baseado em regras permaneceram amplamente abertos, ajudando empresas, famílias e economias a se adaptarem e se ajustarem a um choque após o outro", disse.