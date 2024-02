Companhia Holding Internacional informa lucro líquido de AED 32,95 bilhões em 2023

A IHC apresentou um forte desempenho financeiro e uma expansão agressiva em 2023. A receita da IHC subiu para AED 60,1 bilhões (cerca de USD 16,3 bilhões), um aumento significativo de 17,9% em relação aos AED 50,9 bilhões do ano anterior. Esse salto na receita foi creditado a aquisições estratégicas e ao desempenho financeiro reforçado de seus negócios existentes, com vendas recordes dos segmentos Marítimo & Dragagem e Imobiliário.

O lucro líquido da IHC foi robusto, registrado em AED 32,95 bilhões. Paralelamente, o lucro por ação (EPS) teve um crescimento notável, mais do que dobrando de AED 6,81 para AED 12,55, o que reflete a sólida lucratividade da empresa e o valor substancial gerado para seus acionistas.

Os resultados do Grupo foram impulsionados pelo forte desempenho das subsidiárias multissetoriais da IHC, que operam em uma gama diversificada de setores, incluindo imóveis e construção, serviços públicos, saúde, alimentos e agricultura, marinha e dragagem e serviços. O Grupo também se expandiu ainda mais nos setores de Hospitalidade, Sustentabilidade, IA e Tecnologia e Serviços Financeiros, o que está de acordo com a visão da administração. O compromisso do Grupo e as iniciativas estratégicas da empresa posicionam a IHC para um crescimento sustentado em vários setores nos próximos anos.

Principais realizações:

- A ADMO JV da Alpha Dhabi finalizou com sucesso as aquisições da Ce La Vi, do Grupo Nammos e da Em Sherif, diversificando para os setores de F&B e hospitalidade de luxo.

- A Sirius International Holding foi formada para alavancar tecnologias disruptivas de sustentabilidade e transformação digital para combater as mudanças climáticas.