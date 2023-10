Como as criptomoedas financiaram ataques do Hamas a Israel

Apesar das restrições, a revista americana Forbes nomeou o Hamas como um dos grupos terroristas mais ricos do mundo em 2014, quando seu faturamento anual foi estimado em até 1 bilhão de dólares. Esse valor provém de impostos e taxas, bem como de ajuda financeira e doações. Grande parte do financiamento do Hamas vem de palestinos no exterior ou doadores privados da região do Golfo.

O Irã é considerado um dos mais proeminentes financiadores do Hamas. De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, o país fornece ao Hamas e a outros grupos terroristas palestinos cerca de 100 milhões de dólares por ano. O Catar e a Turquia também têm apoiado o Hamas financeiramente.

Ataques do Hamas de 7 de outubro surpreenderam uma das instituições militares mais bem preparadas do mundo Imagem: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

As criptomoedas tornaram mais fácil para apoiadores do Hamas driblar sanções em áreas consideradas hostis. Em 2019, as brigadas Al-Qassam pediram, em seu canal no Telegram, que apoiadores lhes enviassem bitcoins.

"A realidade da jihad é o gasto de esforço e energia, e o dinheiro é a espinha dorsal da guerra", escreveu o Hamas no post, anexando um endereço de carteira no qual recebeu cerca de 30 mil dólares em bitcoin naquele ano.

Autoridades investigam pagamentos

Em abril de 2023, o Hamas informou no Telegram que suspenderia a arrecadação de fundos por bitcoin, devido aos "esforços redobrados de inimigos contra todos que tentam apoiar a resistência por meio dessa moeda".