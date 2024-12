Em nome do 'poderoso' dólar: por que Trump está ameaçando o Brics?

A ideia ganhou força na última década e, na cúpula do Brics realizada no ano passado na África do Sul, o bloco concordou em estudar a possibilidade de criar uma moeda comum para minimizar a exposição aos riscos relacionados ao dólar, embora os líderes do Brics tenham observado que isso provavelmente levaria muitos anos para se concretizar.

O presidente russo, Vladimir Putin, foi além durante a mais recente cúpula do Brics em Kazan, na Rússia, em outubro, propondo um sistema de pagamentos internacionais baseado em blockchain, projetado para contornar as sanções ocidentais. Mas houve pouco entusiasmo com o plano.

Enquanto isso, as nações do Brics concordaram em facilitar mais o comércio em moedas locais, reduzindo sua dependência do dólar.

Putin e seu colega brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, são os maiores defensores da nova moeda. Embora a China não tenha expressado explicitamente sua opinião, Pequim tem apoiado iniciativas para reduzir a dependência do dólar. A Índia, por sua vez, é muito mais cautelosa com relação à ideia.

Qual é a viabilidade de uma moeda comum do Brics?

Uma nova moeda conjunta do Brics seria um empreendimento repleto de muitas complexidades, devido aos diferentes sistemas políticos e econômicos dos nove membros atuais do Brics. Os países do Brics estão em estágios variados de desenvolvimento econômico e têm taxas de crescimento muito diferentes.