Executivos de 3 empresas deixam conselho de Trump por tensão racial

Evan VuccI - 23.fev.2017/AP Em foto de arquivo, Donald Trump discursa em reunião do Conselho de Manufatura. Ao centro, o executivo Kenneth Frazier, da farmacêutica Merck, que renunciou ao posto

Os diretores de Intel, Merck e Under Armour renunciaram nesta segunda-feira ao Conselho de Manufatura dos Estados Unidos, que foi criado pelo presidente Donald Trump, por causa da forma com a qual o chefe de Estado respondeu ao ataque racista em Charlottesville, na Virgínia.



O primeiro a fazê-lo foi o executivo da gigante farmacêutica Merck, Kenneth Frazier, que disse - sem citar Trump - que os líderes devem "rejeitar claramente as manifestações de ódio, fanatismo e supremacia que vão contra o ideal americano de que todas as pessoas são criadas iguais".



Frazier foi acompanhado pelo diretor-geral de Intel, Brian Krzanich, que justificou sua renúncia "para chamar a atenção sobre o grave prejuízo que o clima político está causando em assuntos críticos" e pediu aos "líderes" que "condenem" a violência racista em Charlottesville.



Finalmente, o diretor-executivo da marca esportiva Under Armour, disse no Twitter: "Nos mantemos firmes em nosso potencial e habilidade de melhorar a indústria americana. No entanto, a Under Armour se dedica à inovação e ao esporte, não à política".



Trump não demorou a responder através de Twitter à renúncia de Frazier com críticas ao diretor da gigante farmacêutica, mas depois não disse nada sobre os executivos de Intel e Under Armour.



"Agora que Ken Frazier da Merck Pharma renunciou ao Conselho de Manufatura do Presidente, terá mais tempo para REDUZIR OS PREÇOS ABUSIVOS DOS REMÉDIOS!", escreveu Trump.



Além dos diretores citados, o sindicato AFL-CIO (com 12,5 milhões de filiados) disse que também estava estudando seu futuro no Conselho de Manufatura de Trump.



Trump condenou hoje o Ku Klux Klan, os supremacistas brancos e os neonazistas após quase 48 horas de silêncio depois de sua primeira reação sobre os incidentes em Charlottesville, uma resposta na qual evitou citar os nomes dos grupos envolvidos no episódio e que foi alvo de duras críticas de vários setores da sociedade americana.