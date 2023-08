As vendas no varejo dos Estados Unidos tiveram alta de 0,7% em julho na comparação com junho, a US$ 696,4 bilhões, após ajustes sazonais, informou nesta terça-feira, 15, o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pela FactSet previam avanço menor, de 0,4%. O comunicado do dado ainda informa que houve revisão relativa a junho, de alta de 0,2% frente ao mês anterior antes calculada para um avanço um pouco maior, de 0,3%.