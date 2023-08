PIB da zona do euro avança 0,3% no 2º trimestre ante o anterior, como previsto

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no segundo trimestre ante o anterior, conforme a segunda leitura do indicador, publicada nesta quarta-feira, 16, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, Eurostat. O resultado vem em linha com a previsão dos analistas ouvidos pela FactSet.

Na comparação anual, houve alta de 0,6% no PIB do segundo trimestre na zona do euro. O número também coincide com o esperado pelos analistas. A Eurostat ainda reafirmou que, no primeiro trimestre, houve estagnação ante o anterior na região da moeda comum.

O relatório do PIB traz também dados de emprego na região. Segundo a Eurostat, no segundo trimestre houve alta de 0,2% ante o anterior no número de pessoas empregadas na zona do euro, com crescimento de 1,5% na comparação anual.