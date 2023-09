Haddad participa de encontro entre Lula e Biden e tem bilateral com representantes da OEI

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa na quarta-feira, 20, do encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o chefe da Casa Branca, Joe Biden, às 14h (de Brasília, 13h em Nova York).

Na sequência, ambos participam da cerimônia de Lançamento da Iniciativa Global Lula-Biden para o Avanço dos Direitos Trabalhistas na Economia do Século XXI.

Haddad terá ainda reunião Bilateral com o secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), Mariano Jabonero, e o Chefe da Representação da OEI no Brasil, Leonardo Barchin, às 16h30.