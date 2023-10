Choques recentes são oportunidade para avançar em reformas estruturais, aponta OCDE

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) argumenta que os efeitos posteriores à pandemia da covid-19 e os impactos da guerra da Rússia na Ucrânia são uma oportunidade para governos realizarem reformas estruturais, necessárias para um crescimento sustentável e mais competitivo, economias inovadoras e resistentes no médio e longo prazo. As conclusões estão no relatório "Going for Growth 2023" da entidade sediada em Paris.

Segundo a OCDE, as respostas "sem precedentes" na política aos choques recentes ajudaram a proteger vidas na turbulência recente, mas desafios de longo prazo continuam a necessitar de respostas. Ela diz que o crescimento fraco da produtividade e a perda de dinamismo entre empresas continua a ser algo prevalente em boa parte da OCDE. Problemas estruturais ainda prevalecem e desequilíbrios entre as habilidades dos trabalhadores e as necessidades do mercado seguem como um entrave para a utilização efetiva dos recursos, destaca. Além disso, mesmo que a urgência sobre o quadro seja reconhecida, a sustentabilidade ambiental em geral segue ausente da maioria das estratégias de crescimento, acrescenta.

O relatório da OCDE analisa prioridades de reformas estruturais que podem ajudar economias a se recuperar de choques, além de oferecer conselho específico a países para criar "as condições para uma transição decisiva". O relatório fala em quatro pilares: a elaboração de programas fiscais de apoio; política estrutural por crescimento mais durável e resistente, além de inclusivo; reformas políticas para garantir a transformação digital e a melhora consequente na produtividade; e que governos façam progresso mais rápido pela redução das emissões de carbono, para cumprir metas climáticas.