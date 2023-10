Inflação cai, mas é preciso manter juros altos pelo tempo necessário, diz dirigente do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Lituânia, Gediminas Simkus, disse nesta terça-feira que a inflação da zona do euro está caindo, mas ainda enfrenta sérias "linhas de resistência". Com isso em mente, Simkus defendeu que o BCE mantenha seus juros em níveis elevados pelo tempo que for necessário "para que a inflação volte de forma convincente à meta" oficial da instituição, que é de taxa de 2%.

Em setembro, a taxa anual de inflação ao consumidor da zona do euro ficou em 4,3%, segundo dados preliminares. Desde julho do ano passado, o BCE aumentou seus juros em 4,5 pontos porcentuais, ao longo de 10 reuniões consecutivas.

Simkus, que falou durante conferência do BC lituano, disse também que a rápida resposta das políticas monetária e fiscal evitou que as economias do bloco enfrentassem um período prolongado de atividade reprimida e tensões financeiras após o choque da pandemia de covid-19.