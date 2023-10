Congresso derruba veto à exigência de exame toxicológico na CNH

O Congresso derrubou hoje parte dos vetos ao Marco Legal das Ferrovias e à exigência de exames toxicológicos para a renovação e obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A decisão deu-se por acordo entre os parlamentares do governo e da oposição.

A negociação foi mediada pelo líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), junto aos senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Carlos Portinho (PL-RJ), que representaram a oposição no Congresso.

Pela decisão dos parlamentares, foram derrubados 19 trechos vetados no projeto do Marco Legal das Ferrovias e três trechos vetados no projeto dos exames toxicológicos.