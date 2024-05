Justiça nega pedido que adiaria posse de Magda Chambriard na Petrobras

A Justiça Federal negou um pedido de decisão liminar que poderia obrigar a Petrobras a realizar uma assembleia geral extraordinária de acionistas (AGE) para viabilizar a nomeação de Magda Chambriard como presidente da estatal.

A decisão, à qual o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) teve acesso, ocorre dentro de uma Ação Civil Pública (ACP) movida pelo deputado estadual de São Paulo Leonardo Siqueira (Novo). Se a investida prosperasse, protelaria a transição na Petrobras e imporia gasto milionário à estatal com a realização de nova assembleia semanas depois do último encontro ordinário (AGO), realizado em 25 de abril.

A negativa é do juiz federal Paulo Cezar Neves Junior, da 21ª Vara Cível Federal de São Paulo. Embora tenha passado a constar no sistema eletrônico da Justiça Federal somente ontem, 17, a decisão foi tomada no início da noite de quinta-feira, 16, um dia depois do pedido feito pelo deputado do Novo. No documento, o juiz também nega o pedido de análise da situação do conselheiro de administração Rafael Dubeux e de novo afastamento do presidente do colegiado, Pietro Mendes.