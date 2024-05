ANP limita redução da mistura de biocombustíveis a apenas 3 municípios do RS

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) diminuiu na sexta-feira a abrangência de uma redução temporária na mistura mínima de biodiesel no diesel e de etanol anidro na gasolina no Rio Grande do Sul, diante dos eventos climáticos, para apenas três municípios.

A reguladora do setor de petróleo e combustíveis já havia retomado a mistura maior de biocombustíveis na maior parte do Estado na semana passada, após pedido do setor, limitando a permissão apenas a Canoas, Esteio, Rio Grande e Santa Maria.