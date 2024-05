'Corda de salvamento': como China salva a economia da Rússia de afundar

Muitos países temem as repercussões das sanções dos EUA e UE, porém, esse não é o caso da segunda maior economia do mundo. "Os pagamentos comerciais para a Rússia são feitos em remimbi [moeda nacional chinesa], através do sistema chinês de pagamentos internacionais [análogo ao Swift], então é mais difícil rastrear as transações", explica García-Herrero.

Sanções secundárias. O sinal mais recente de que Washington está aumentando a pressão sobre a China foi a ordem executiva assinada pelo presidente Joe Biden em dezembro, permitindo sanções secundárias contra instituições bancárias estrangeiras que negociem com a máquina de guerra russa. Desse modo, o Departamento do Tesouro fica autorizado a isolá-los do sistema financeiro global baseado no dólar americano, do qual todos os bancos dependem seriamente.

Mudança de curso chinesa é improvável

Desde o começo de 2024, diversos bancos chineses suspenderam ou reduziram as transações com clientes russos, a fim de limitar o risco de serem atingidos pelas sanções. Negócios transnacionais estão sendo submetidos a checagens adicionais que podem durar vários meses, podendo arruinar os exportadores menores.

"Os EUA tiveram sucesso em impedir que os bancos chineses financiem exportações para a Rússia", afirma García-Herrero. "Agora é muito importante o país manter essa pressão; que as sanções incluam qualquer companhia que exporte para a Rússia também produtos de uso duplo [empregados tanto para fins militares quanto civis] e bancos que estejam financiando esses acordos."

Possibilidade de mais medidas punitivas. Durante visita recente a Pequim, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, acusou a China de "alimentar" a máquina bélica russa, suprindo eletrônica, produtos químicos para munições e propulsores de foguetes. Ele acenou com novas medidas punitivas, caso sua maior concorrente não restrinja as exportações ligadas à defesa para a Rússia. Pequim tem rechaçado repetidamente as acusações.