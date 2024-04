Brasil está entrando na rede global de inovação, diz líder do South Summit

Assim, o Brasil está se inserindo cada vez mais no ecossistema global de inovação, segundo o empresário José Renato Hopf, 55, um dos responsáveis por trazer o South Summit para o país. A próxima edição já está confirmada para 9, 10 e 11 de abril de 2025. Leia a seguir trechos da entrevista exclusiva que ele concedeu ao UOL.

Quem é

Gaúcho, Hopf foi um dos fundadores da empresa de pagamentos eletrônicos Getnet, vendida para o Santander Brasil em 2014. Apaixonado por empreendedorismo e tecnologia, é conselheiro de empresas e dirige o Grupo Four, que cria e administra negócios digitais.

Por que o South Summit é realizado em Porto Alegre?

Sempre me engajei em ações que pudessem mudar o ecossistema de inovação do Brasil. Em uma dessas ações, acabei articulando com o governo do estado do Rio Grande do Sul para colocar o país na rota dos grandes eventos globais de inovação. O Brasil era muito fechado em relação a isso. Os fundos que vinham para o Brasil acabavam vindo dentro de um processo que ficava muito concentrado em São Paulo. Trazer para Porto Alegre descentralizaria esse processo, né? Analisamos oito grandes eventos no mundo que atuavam como catalisadores nas suas cidades para mudar o ambiente de negócios, apostando no local. Acabamos encontrando no South Summit, em Madrid, um match, quando conhecemos a fundadora do evento, a Maria Benjumea. Ela tem uma energia fantástica, queria provocar impacto. O evento surgiu logo após uma grande crise na Espanha e ela disse: "Pela inovação, vamos mudar o país". Falei para a Maria que esse também é o nosso sonho. Não é um negócio, é um evento de impacto, a gente quer atrair fundos [de investimento], a gente quer fazer conexões para que as nossas startups conheçam o mundo e o mundo conheça as nossas startups. Atuamos com muita colaboração. Acho que se tem uma palavra que pode explicar o nosso evento é colaboração, é co-construção. É um evento feito por innovation doers [fazedores de inovação, do inglês] para innovation doers.

Como podemos definir o South Summit?