Samsung adota semana de 6 dias para executivos na Coreia do Sul

Os executivos do grupo Samsung vão passar a trabalhar seis dias por semana, segundo o jornal The Korea Economic Daily. A mudança para o "modo emergência" ocorre após algumas das principais empresas do grupo terem apresentado resultados piores do que o previsto em 2023.

O que aconteceu

Trabalho no sábado ou domingo. Com a mudança, os executivos da Samsung Electronics Co., incluindo aqueles das divisões de fabrico e vendas, trabalharão no sábado ou no domingo, após a semana normal de trabalho de cinco dias, de acordo com funcionários do grupo Samsung e ouvidos pelo jornal coreano.

Mudança não vale para o Brasil. Procurada, a Samsung no Brasil diz que não vai comentar o assunto. Fontes ligadas ao UOL, porém, afirmam que a estratégia não será adotada no Brasil.