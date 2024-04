Brasil volta a ranking de países mais atrativos para investimentos de fora

A consultoria avalia que o avanço do Brasil pode ser reflexo de uma fala do ministro dos Transportes. Na declaração, feita em setembro do ano passado, Renan Filho afirma que o mercado nacional espera atrair cerca de R$ 180 milhões em investimentos privados para projetos ferroviários e rodoviários nos próximos três anos.

O índice da Kearney segue liderado pelos Estados Unidos pelo 12º ano consecutivo. O Canadá manteve a segunda colocação do ranking e aparece à frente da China, que saltou da sétima para a terceira posição. Reino Unido e a Alemanha completam a lista de destinos preferidos dos investidores.

A evolução da China é explicada pelo afrouxamento das regras para investidores estrangeiros em Xangai e Pequim. No movimento inverso, o Japão recuou da terceira para a sétima colocação. A avaliação reflete os problemas econômicos no país, que amargou a entrada em uma recessão no quanto trimestre de 2023.

O relatório mostra ainda a preferência dos investidores pelo mundo desenvolvido. Dos 25 países listados, apenas oito, incluindo o Brasil, são economias emergentes. Ainda assim, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita tiveram "expansões meteóricas" ao subirem ao oitavo e 14º lugares do índice, respectivamente.

O estudo destaca ainda a maios atratividade dos mercados localizados no Sudoeste da Ásia. Conforme o índice, Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas figuram entre as 15 melhores nações para os investidores. As Américas, por sua vez, têm o maior número de países na lista.

A consultoria mostra ainda que os resultados sugerem para um maior otimismo dos investidores. Entre os executivos consultados para o estudo, 88% disseram ter interesse em aumentar suas alocações diretas em mercados globais nos próximos três anos. Também houve um leve aumento do otimismo geral dos entrevistados.