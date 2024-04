Lula nega crise na Petrobras e diz que desentendimentos fazem parte do ser humano

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta terça-feira, 23, que não há crise na Petrobras e que os desentendimentos relacionados à estatal "fazem parte do ser humano". Nas últimas semanas, a petroleira ficou no centro de uma disputa no governo, que envolvia a distribuição de dividendos extraordinários e colocou em lados opostos o presidente da empresa, Jean Paul Prates, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

"Não tem crise na Petrobras, a crise da Petrobras é o fato de ela ser uma empresa muito grande", declarou Lula, durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto.

Ele disse que a capacidade de investimento da companhia é maior que a do próprio País. "É crise de crescimento, de descobrir novos poços de petróleo, de se transformar em uma empresa não só de petróleo e gás, mas de energia", emendou.

Lula acrescentou que a Petrobras "está tranquila" e que não vê "problema" na empresa. "O fato de se ter um desentendimento, uma divergência faz parte do ser humano", afirmou. "Nem sempre a boca fala somente as coisas que são boas."

Na semana passada, o Conselho da Petrobras decidiu distribuir 50% dos dividendos extraordinários da empresa, como vinha sendo defendido por Prates. Silveira, por sua vez, não queria a destinação dos recursos aos acionistas e recebeu o apoio do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

O titular da Fazenda, Fernando Haddad, contudo, ficou do lado de Prates porque a União é a maior acionista da petroleira e receberá recursos.