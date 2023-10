Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, antes de dados de emprego dos EUA

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 6, com os negócios marcados por um tom de cautela antes da divulgação de novos dados do mercado de trabalho dos EUA, que podem ajudar a definir a direção dos juros americanos.

Liderando ganhos na Ásia, o índice Hang Seng avançou 1,58% em Hong Kong, a 17.485,98 pontos, favorecido por ações de tecnologia, enquanto o sul-coreano Kospi registrou modesto ganho de 0,21% em Seul, a 2.408,73 pontos, e o Taiex subiu 0,41% em Taiwan, a 16.520,57 pontos.

Na contramão, o japonês Nikkei caiu 0,26% em Tóquio, a 30.994,67 pontos, pressionado por ações ligadas a eletrônicos e energia.

Na China, os mercados ficaram inativos ao longo da semana, em razão de um feriado, e voltam a operar na segunda-feira (9).

Investidores na Ásia e em outras partes do mundo aguardam relatório de emprego dos EUA, conhecido como payroll, a ser divulgado na manhã desta sexta, em meio a temores de que um mercado de trabalho muito aquecido obrigue o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) a manter seus juros básicos em patamares elevados por mais tempo.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, com bom desempenho de ações de bancos. O S&P/ASX 200 avançou 0,41% em Sydney, a 6.954,20 pontos. *Com informações da Dow Jones Newswires.